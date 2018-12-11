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В Новой Зеландии легализовали медицинское употребление марихуаны

Политика

Лекарства на основе каннабиса будут отпускаться по рецепту

Веллингтон, 11 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  10 декабря парламент Новой Зеландии одобрил поправку к закону о злоупотреблении наркотиками, легализующую употребление марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает портал 20 minutos.

Согласно поправке, марихуана трактуется как лекарственное средство, которое должно отпускаться по рецепту. Теперь фармацевтические компании смогут производить свою продукцию на основе марихуаны и продавать ее на местном и международном рынке.

Правила торговли и стандарты качества будут выработаны в течение года с момента вступления закона в силу.

Новая Зеландия стала второй страной в Океании, легализовавшей медицинское потребление марихуаны. В 2016 году австралийский штат Виктория принял аналогичный закон.

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Легализация наркотических средств
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