В Новой Зеландии легализовали медицинское употребление марихуаны

Веллингтон, , 11:51 — REGNUM 10 декабря парламент Новой Зеландии одобрил поправку к закону о злоупотреблении наркотиками, легализующую употребление марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает портал 20 minutos.

Согласно поправке, марихуана трактуется как лекарственное средство, которое должно отпускаться по рецепту. Теперь фармацевтические компании смогут производить свою продукцию на основе марихуаны и продавать ее на местном и международном рынке.

Правила торговли и стандарты качества будут выработаны в течение года с момента вступления закона в силу.

Новая Зеландия стала второй страной в Океании, легализовавшей медицинское потребление марихуаны. В 2016 году австралийский штат Виктория принял аналогичный закон.