Акимов пообещал искоренить «цифровое неравенство» в России

Москва, , 11:46 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на заседании Совета Федерации.

«Особое внимание будет уделено устранению цифрового неравенства в обеспечении широкополосного доступа к сети интернет социально значимых организаций. В 2018 году, в текущем году, мы до Нового года завершим подключение к широкополосному доступу всех больниц РФ», — заявил Акимов.

На очереди стоят ФАПы и школы — всего около 47 тыс. организаций, продолжил он.

«Мы эту работу до 2021 года проделаем и дадим всем школам страны не просто подключение к интернету, а подключение по высокой стороне на скорости от 50 до 100 Мбит», — указал вице-премьер.

В населённых пунктах от 100 до тыс. человек также будет реализовано комплексное подключение объектов — это более 85% социально значимых объектов, которые в настоящее время не подключены к сети интернет.