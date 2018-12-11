«Дело Хашогги» и саудиты: Трампа призывают «сделать свою работу»

Вашингтон, , 11:55 — REGNUM В «деле Джамаля Хашогги» президенту США Дональду Трампу необходимо действовать в согласии со своими обязанностями, убежден сенатор Джефф Меркли.

Комментируя в своем твиттере сообщение CNN о том, что последними словами Джамаля Хашогги были «я не могу дышать», вслед за чем послышались звуки пилы, которой расчленяли его тело, сенатор обращается к главе государства:

«Мистер президент, у вас есть обязательство защищать жителей и граждан Америки. Жестокое убийство Хашогги было заказано лидером иностранного государства. Почему вы помогаете покрывать это? Сделайте свою работу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Сенат США готовится выступить против поддержки президентом Дональдом Трампом Эр-Рияда.