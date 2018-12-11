Вторник, 11 Декабря 2018 года
12:36:03 МСК

Клинцевич: США не нравится военное сотрудничество РФ и Венесуэлы

Политика

Американские базы в Европе не по душе РФ

Москва, 11 декабря 2018, 11:42 — REGNUM  Важен сам факт перелета российских стратегических ракетоносцев в Венесуэлу, что в современных условиях не может быть не замечено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Не собираюсь делать из этого факта какие-то выводы. Могу только констатировать, что наша планета значительно теснее, чем кому-то кажется», — указал сенатор.

Что касается мнения американского госсекретаря Майкла Помпео, расценившего перелет как разбазаривание государственных средств, то таким образом он выразил отношение США к российско-венесуэльскому сотрудничеству: это сотрудничество им явно не нравится, рассуждает парламентарий.

«Но наличие американских баз в Европе нам тоже не по душе», — сказал Клинцевич.

Два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 российских ВКС совершили перелет в Венесуэлу, сообщают в Минобороны России. Полет проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить