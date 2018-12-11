Клинцевич: США не нравится военное сотрудничество РФ и Венесуэлы

Москва, , 11:42 — REGNUM Важен сам факт перелета российских стратегических ракетоносцев в Венесуэлу, что в современных условиях не может быть не замечено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Не собираюсь делать из этого факта какие-то выводы. Могу только констатировать, что наша планета значительно теснее, чем кому-то кажется», — указал сенатор.

Что касается мнения американского госсекретаря Майкла Помпео, расценившего перелет как разбазаривание государственных средств, то таким образом он выразил отношение США к российско-венесуэльскому сотрудничеству: это сотрудничество им явно не нравится, рассуждает парламентарий.

«Но наличие американских баз в Европе нам тоже не по душе», — сказал Клинцевич.

Два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 российских ВКС совершили перелет в Венесуэлу, сообщают в Минобороны России. Полет проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.