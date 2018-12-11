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Электронную подпись отправят в облако и прекратят зоопарк

Политика

Поправки призваны решить большинство проблем, связанных с безопасностью и удобством электронной подписи

Москва, 11 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  Готовятся поправки в законодательство, которые предусматривают совершенствование механизма электронной подписи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на заседании Совета Федерации.

«У нас значительный пакет законопроектов находится в Думе. На выходе — изменения законодательства по электронной подписи, на которую все жалуются и с точки зрения безопасности, и с точки зрения необходимости иметь несколько носителей для того, чтобы сдавать отчёты в казначейство, налоговую инспекцию, взаимодействовать с порталом госуслуг», — заявил Акимов.

«Вот весь этот зоопарк мы в ближайшее время прекратим: в том числе (появятся) и новые сервисы, такие как облачная и мобильная электронная подпись, существенно повысим ответственность сертификационных центров, сократив их количество», — пояснил он.

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