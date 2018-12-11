Сейм Литвы призвал ЕС и НАТО усилить санкции против России

Вильнюс, , 11:48 — REGNUM Сейм (парламент) Литвы призвал ЕС и НАТО усилить давление на Россию, сообщают 11 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, парламент Литвы принял соответствующую резолюцию. Сейм призвал ЕС и НАТО «расширить и усилить» санкции против России, а также помочь проведению на Украине реформ, чтобы к 2027 году начать переговоры о вхождении станы в ЕС.

Напомним, официальная политика Украины — курс вступление в ЕС и НАТО. При этом Киев отнюдь не стремится к развитию собственной экономики, а живет за счет кредитов от ЕС, МВФ и других международных структур. Между тем уровень жизни в стране неуклонно падает с 2014 года.