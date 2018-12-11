Выборы губернатора Сахалина: «Может быть такая же история, как в Приморье»

Южно-Сахалинск, , 12:57 — REGNUM На Дальнем Востоке не любят «варягов», а потому врио главы Сахалина стоило бы назначить местного жителя, знакомого со спецификой региона. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов, комментируя назначение нижегородца Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.

Читайте также: Владимир Путин назначил врио губернатора Сахалина

«У нас на Дальнем Востоке и в Сибири не любят варягов, тут своих претендентов навалом. И без варягов нам нормально. Я думаю, стоило бы всё-таки назначить местного человека, знакомого со спецификой региона», — отметил эксперт.

Он предположил, что в Сахалинской области есть региональные отделения политических партий, которые могут выдвинуть своих кандидатов. Андрей Данилов также обратил внимание на то, что особого внимания в регионе требует рыбопромышленная отрасль, специфику которой нужно знать. Политолог напомнил, что в период путины на Сахалине, чтобы цены на рыбу и икру не падали, «лишнее» просто выбрасывали.

Читайте также: Успокоит ли «варяг» Валерий Лимаренко «бунтарский» Сахалин?

«Такой вот кризис перепроизводства. Действительно, этот регион касается рыбной промышленности, и так далее. Но есть и другие проблемы, касающиеся ДФО в целом — этот состояние дорог, и доступность медицинских услуг, и суровый климат. Это всё нужно учитывать. Этот регион в коей-то мере пограничный, и остро сейчас стоит стратегически важный Курильский вопрос. К тому же это доходный регион, и нужен человек, который умеет управлять», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, Андрей Данилов отметил, что послужной список у Валерия Лимаренко неплохой, и опыт какой-то имеется, но всё-таки надо дать сахалинцам возможность выбрать своего главу.

«Он в какой-то мере, конечно, хозяйственник, но несмотря на это, я думаю, и на Сахалине есть опытные люди и готовые хозяйственники, готовые возглавить регион. Этот человек не просто так назначен, он в любом случае связан с политикой, кто-то его порекомендовал, представлял, чтобы его заметили. В любом случае, Лимаренко — человек государственный, связанный с политикой. Он не с улицы, я думаю, пришёл. Интересно посмотреть, как его будут продвигать», — также отметил эксперт.

Читайте также: Полпред президента в ДФО Трутнев представил врио Лимаренко сахалинцам

Он опасается, что назначение на Сахалин «варяга» может привести к ситуации, которая произошла в Приморском крае, когда туда был отправлен врио Андрей Тарасенко — на выборах 9 сентября были зафиксированы нарушения, проявившиеся в неправильном подсчёте голосов за него.

«На Сахалине может быть такая же история, как и в Приморье. Ну, в конце концов, отправьте им обратно Олега Кожемяко, если у него с Приморьем не получится», — посоветовал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. До этого Лимаренко возглавлял АО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО НИАЭП) — первую инжиниринговую компанию «Росатома» по строительству и комплектации АЭС.

Читайте также: Для самовыдвиженца Лимаренко могут изменить закон Сахалина о выборах