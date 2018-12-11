Россия среди лидеров по вовлечённости граждан в цифровую экономику — Акимов

Москва, , 11:30 — REGNUM Россия оказалась в числе мировых лидеров по уровню вовлечённости граждан в цифровую экономику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на заседании Совета Федерации.

«Наши граждане в мировых лидерах по вовлечённости в цифровую экономику — 73% населения страны старше 12 лет регулярно пользуется интернетом. Город Москва в рейтинге ООН текущего года вообще среди 40 городов мира занял первое место», — заявил Акимов.

Однако это не значит, что проблемы цифрового развития уже решены. По его словам, в России до сих пор нет ни одной компании в этой сфере с капитализацией более 1 млрд долларов, и «только три четверти населения подключены к интернету», что заметно ниже уровня многих других стран Европы.

«Для нашей страны, имеющей огромную территорию, это критически важны, поскольку без этого мы не доставим ни образовательный контент, ни телемедицину, ни данные телематики и сенсорики промышленных предприятий, не обеспечим машинное чтение медицинских снимков. Для этого нужна инфраструктура, сети связи, в том числе сети связи нового поколения», — подчеркнул он.