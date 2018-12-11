Беглов объяснил назначение военного парада в День снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что идея проведения военного парада на Дворцовой площади в день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады поддержана общественными организациями ветеранов и блокадников.

Об этом глава города сообщил в ответ на обращение депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского («Яблоко») с предложением исключить парад из списка мероприятий на 27 января 2019 года, когда будет отмечаться годовщина Ленинградской победы. Ранее с таким же предложением в Смольный обратилась группа общественных деятелей, считающих военный парад «неуместным» в день «памяти и скорби».

Читайте ранее в этом сюжете: Ряд общественных деятелей Петербурга просят отменить парад в «день блокады»

Однако Александр Беглов не принял аргументов противников предстоящего парада. Он напомнил, что День снятия блокады, по городскому законодательству, является «праздником, а не памятной датой». К 75-й годовщине этого события в городе разработан план проведения более 120 мероприятий, который «отражает все аспекты праздничных торжеств».

Как напомнил действующий глава города, на заседании Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга было поддержано предложение о проведении военного парада войск Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа, согласованное ранее Министерством обороны РФ.

«На основании данного решения, принимая во внимание положительный отклик жителей и гостей Санкт-Петербурга на проведенный 5 лет назад военный парад, посвященный 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который собрал более 50 тыс. жителей, проведение парада дополнительно было включено в План», — сообщил Александр Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: Блокадники и ветераны Петербурга одобрили парад в честь Дня снятия блокады

Он также подчеркнул, что в дни годовщины снятия блокады, по традиции, пройдут торжественно-траурные мероприятия на Пискаревском мемориальном кладбище и в других местах захоронения жертв блокады и защитников Ленинграда, на воинских мемориалах и у памятных мест.

25 января 2019 года состоится акция «Свеча памяти», посвященная всем погибшим и умершим в годы блокады. Также планируется объявить городскую минуту молчания. По мнению властей, это можно сделать в 19:00 мск 27 января в рамках проведения акции «Салют над Ленинградом» на Дворцовой площади.

Как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, парад 27 января 2019 года пройдет на Дворцовой площади с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Читайте также: Парад в день ленинградской победы не может никого оскорбить — блокадница

Как сообщало ИА REGNUM, блокадники, историки и представители ряда политических партий выступили в поддержку проведения парада, поскольку день снятия блокады для жителей и защитников Ленинграда был не «днем скорби», а праздником победы над врагом.

Читайте также: Историк выступил против попытки запретить парад в день ленинградской победы

Смольный не имеет права отменять парад в честь 75-летия снятия блокады

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов о параде в День снятия блокады: Нельзя лишать ветеранов праздника