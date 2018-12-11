Режиссера Сенцова удерживают в РФ «незаконно» — сенатор США

Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Российское правительство незаконно удерживает украинского режиссера Олега Сенцова за его высказывания «против незаконной аннексии Крыма», сообщает пресс-центр американского сенатора Марко Рубио. В заявлении от 10 декабря говорится:

«Истинное лицо Путина (президент РФ Владимир Путин) проявляется вновь, когда его режим продолжает несправедливо удерживать украинского режиссера Олега Сенцова, чье здоровье ухудшается от голодовки. Россия должна немедленно освободить его и всех украинских политических заключенных. Я призываю Государственный департамент выступить за освобождение Сенцова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режиссер Олег Сенцов отбывает в России тюремный срок за терроризм.