Демурин: к бомбардировщикам в Венесуэле надо добавить «Искандеры»

Каракас, , 11:26 — REGNUM В Венесуэлу можно было бы отправить не только Ту-160, но и бригаду «Искандеров»: единственный способ парировать военное присутствие США у границ России — это создавать условия для разменов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 декабря, комментируя направление в Венесуэлу двух бомбардировщиков.

Как сообщалось ранее, в Венесуэлу были направлены два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает на развитие военного сотрудничества с Венесуэлой.

Я бы, конечно, предпочёл, чтобы наша страна отправила в Венесуэлу не только два стратегических бомбардировщика, пусть и вместе с тяжёлым военно-транспортным «Русланом» (интересно, что он перевозил или собирается перевозить?) и дальнемагистральным ИЛ — 62. Хорошо бы там бригаду «Искандеров» разместить и периодически держать в портах наши корабли с соответствующим ракетным вооружением.

Честно говоря, массированное военное присутствие американцев у наших границ надоело, и сами они не уйдут, даже если, как они мечтают, «Путина не станет». Только ещё больше придвинутся. Так что единственная возможность парировать их агрессивный нахрап — создавать основу для будущих разменов.

Что же касается патетики Майка Помпео по поводу «коррумпированных правительств», разбазаривания государственных средств» и «подавления свободы», а также его поучений, что и как нашему народу надо рассматривать, то это пусть он оставит при себе. Скоро, чувствуется, будет повод в самой Америке более сильные выражения применить: вот перейдёт вопрос об импичменте Дональду Трампу в практическую плоскость, взаимная грязь и польется ещё более широким и вонючим, чем сегодня, потоком, — отметил Михаил Демурин.