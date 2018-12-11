Власти США закрыли свой визовый центр на Кубе «навсегда»

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Власти США окончательно закрывают офис Службы гражданства и иммиграции (англ. сокр. USCIS) на Кубе. Об этом было объявлено 10 декабря, сообщает портал 20 minutos.

Правительство США на сайте USCIS сообщило, что отныне вопросы миграции и выдачи виз для граждан Кубы будут решаться в офисе, расположенном в столице Мексики. Персонал посольства США в Гаване будет решать лишь узкий круг задач.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс выдачи американских виз в Гаване уже был приостановлен в ноябре 2017 года. Власти США обвинили Кубу в «акустических атаках» против сотрудников посольства и эвакуировали часть персонала, сократив присутствие в Гаване до минимума. Жители Кубы вынуждены были обращаться в визовые центры США в других странах.

Напомним, посольство США на Кубе было открыто при президенте Бараке Обаме в 2015 году. До этого две страны не поддерживали отношений с 1961 года.