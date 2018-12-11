Акимов рассказал об успехах России в «цифровой трансформации»

Москва, , 11:18 — REGNUM Россия является одной из передовых стран мира в сфере внедрения цифровых технологий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря заявил заместитель председателя правительства России Максим Акимов на заседании Совета Федерации.

«Мы не можем сказать, что работаем с чистого листа — это не так. Совсем не странно, что мы очень достойно выглядим на мировой цифровой карте. У нас высокий индекс государственного управления, по данным ООН мы занимаем 32 место, разделяя соседство с Израилем и Голландией, не самыми последними экономиками мира», — заявил Акимов.

По его словам, уже сегодня «энергичная цифровая трансформация» происходит в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, логистики.

«У нас хорошая инфраструктура, наша мобильная связь лучше и дешевле — в 10 раз дешевле, — чем в США и в шесть раз дешевле, чем в Европе. Кроме того, Россия одна из немногих стран, которая обладает глобальными платформернными решениями, такими как сервисы Яндекс, Mail Group», — подчеркнул вице-премьер.

«Мы намерены использовать это наследие», — указал он.