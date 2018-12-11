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Глава индийского Панджаба: коридор в Картарпуре – заговор военных Пакистана

Политика

Амариндер Сингх подчеркнул, что истинной целью проекта является дестабилизация обстановки в индийском Панджабе

Нью-Дели, 11 декабря 2018, 11:50 — REGNUM  Главный министр индийского штата Панджаб Амариндер Сингх заявил, что проект строительства Картарпурского коридора между Индией и Пакистаном является «заговором пакистанских армии и разведки». Об этом 10 декабря сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Отвечая на вопросы журналистов, Амариндер Сингх отметил, что о планах по созданию Картарпурского коридора стало известно еще до того, как новый премьер-министр Имран Хан вступил в должность: об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск Пакистана Камар Джавед Баджва. По словам индийского политика, планы по осуществлению указанного проекта являются заговором, тщательно подготовленным пакистанской армией совместно с Межведомственной разведкой Пакистана (ISI). Амариндер Сингх также подчеркнул, что истинной целью данной инициативы являются дестабилизация ситуации в индийском Панджабе и возрождение терроризма в регионе.

Ранее федеральное правительство Индии одобрило инициативу пакистанского руководства по строительству Картарпурского коридора, который соединит индийский город Дера Баба Нанак и пакистанский город Картарпур. Данный проект позволит паломникам-сикхам посетить сикхские святыни в соседней стране.

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Зарубежная хроника
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