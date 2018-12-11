Индонезия выбрана председателем на конференции ООН по миграции — СМИ

Марракеш, Марокко, , 11:27 — REGNUM Индонезия была выбрана в качестве одного из председателей от Азиатско-Тихоокеанского региона на конференции Организации Объединенных Наций (ООН) для ратификации глобального соглашения по миграции, которая проходит 10−11 декабря 2018 года в Марракеше (Марокко), сообщает Antaranews.

В связи с этим министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди было поручено провести пленарное заседание на конференции, в ходе которой удалось ратифицировать историческое соглашение, касающееся управления миграцией.

Издание отмечает, что избрание Индонезии вице-президентом является всемирным признанием лидерства страны в управлении глобальной миграцией, в частности в защите трудящихся-мигрантов. Дипломатия, проведенная правительством Индонезии, снова внесла свой вклад в решение глобальных проблем.

В своем выступлении министр иностранных дел Индонезии заявила, что миру действительно нужны глобальные рамки сотрудничества для преодоления все более сложных проблем международной миграции. Ретно Марсуди также подчеркнула, что защита прав мигрантов очень важна независимо от их статуса.

«Доказано, что денежные переводы, отправляемые мигрантами, способны улучшить уровень жизни семьи и поддержать развитие как в стране происхождения, так и в стране назначения. Мигранты являются агентами развития, которые вносят существенный вклад в поддержку достижения плана устойчивого развития на период до 2030 года», — заявила глава МИД Индонезии.

На национальном уровне в Индонезии действует Закон № 18 от 2017 года о защите трудящихся-мигрантов. На региональном уровне правительству Индонезии также удалось содействовать ратификации договора АСЕАН по защите и поощрению прав трудящихся-мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конференции по вопросам миграции приняли участие более 13 глав государств и правительств, генеральный секретарь ООН и 117 должностных лиц министерского уровня из 130 стран. Переговоры о соглашении по миграции проходили непросто и заняли 18 месяцев, начиная с февраля 2017 года.

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