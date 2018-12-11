Турция начала строить военную базу близ Трабзона

Трабзон, Турция, , 11:14 — REGNUM Турция увеличит количество военно-морских баз на Черном море — строительство такого объекта началось на северо-востоке страны в районе Трабзона. Об этом 11 декабря сообщает турецкий телеканал NTV.

База появится в 40 км от Трабзона, неподалеку от городка Сюрмене. Предполагается, что она станет местом для службы 400 военных и работы 200 гражданских специалистов, уточняет газета Milliyet.

Отмечается, что решение о строительстве базы было принято после заявлений американских властей о возможной отправке в регион своих кораблей. Намерения США были озвучены после провокации Украины в Керченском проливе.

Новая военно-морская база станет для Турции девятой по счету. На сегодняшний день по два таких объекта есть на берегах Средиземного и Эгейского морей, по одному — на Мраморном и Черном морях, еще две базы находятся в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

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