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Кабинет министров Индии принял новую сельскохозяйственную политику

Политика

Правительство Индии под руководством премьер-министра Нарендры Моди приняло новую сельскохозяйственную политику, целью которой является повышение доходов крестьян

Нью-Дели, 11 декабря 2018, 13:16 — REGNUM  Кабинет министров Индии одобрил новую сельскохозяйственную политику страны, целью которой явилось увеличение доходов крестьян в два раза к 2022 году. Согласно заявлению, в достижении этой цели ключевую роль будет играть экспорт сельскохозяйственной продукции.

Целью данной политики будет являться повышение уровня экспорта продукции в два раза к 2022 году. Важнейшим пунктом является включение сельскохозяйственной продукции индийских крестьян в глобальные производственно-сбытовые цепочки.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», правительство страны также приняло решение о создании специальной мониторинговой группы, которая будет наблюдать за выполнением данных целей.

В рамках этой политики планируется диверсификация экспортной корзины и торговых партнеров Индии в сельскохозяйственной сфере.

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Зарубежная хроника
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