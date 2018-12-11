Кабинет министров Индии принял новую сельскохозяйственную политику

Нью-Дели, , 13:16 — REGNUM Кабинет министров Индии одобрил новую сельскохозяйственную политику страны, целью которой явилось увеличение доходов крестьян в два раза к 2022 году. Согласно заявлению, в достижении этой цели ключевую роль будет играть экспорт сельскохозяйственной продукции.

Целью данной политики будет являться повышение уровня экспорта продукции в два раза к 2022 году. Важнейшим пунктом является включение сельскохозяйственной продукции индийских крестьян в глобальные производственно-сбытовые цепочки.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», правительство страны также приняло решение о создании специальной мониторинговой группы, которая будет наблюдать за выполнением данных целей.

В рамках этой политики планируется диверсификация экспортной корзины и торговых партнеров Индии в сельскохозяйственной сфере.