Вторник, 11 Декабря 2018 года
15:52:20 МСК

Правительство индийского Панджаба погасит задолженности 100 тыс крестьян

Политика

Главный министр индийского штата Панджаб Амариндер Сингх погасил задолженности местных крестьян перед коммерческими банками на сумму 18 миллиардов рупий

Нью-Дели, 11 декабря 2018, 14:25 — REGNUM  Главный министр индийского штата Панджаб Амариндер Сингх принял официальное решение погасить долги более 100 тыс. местных крестьян на сумму примерно в 18 млрд. рупий (16,5 млрд. рублей).

Он также объявил, что подобные меры со стороны правительства штата по облегчению задолженности крестьян продолжаться и в будущем. Данные программы будут преимущественно направленны на крестьян, которые имеют от 2,5 до 5 акров земли.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», главными получателями помощи со стороны местного правительства станут крестьяне из округов Патиала, Лудхиана, Сангрур и Фатехгарх-Сахиб.

Это решение представляет собой второй этап программы помощи крестьянам. По словам Амариндера Сингха, во время третьего этапа, более чем 215 тысяч мелких землевладельцев также станут получателями помощи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить