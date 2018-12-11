Правительство индийского Панджаба погасит задолженности 100 тыс крестьян

Нью-Дели, , 14:25 — REGNUM Главный министр индийского штата Панджаб Амариндер Сингх принял официальное решение погасить долги более 100 тыс. местных крестьян на сумму примерно в 18 млрд. рупий (16,5 млрд. рублей).

Он также объявил, что подобные меры со стороны правительства штата по облегчению задолженности крестьян продолжаться и в будущем. Данные программы будут преимущественно направленны на крестьян, которые имеют от 2,5 до 5 акров земли.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», главными получателями помощи со стороны местного правительства станут крестьяне из округов Патиала, Лудхиана, Сангрур и Фатехгарх-Сахиб.

Это решение представляет собой второй этап программы помощи крестьянам. По словам Амариндера Сингха, во время третьего этапа, более чем 215 тысяч мелких землевладельцев также станут получателями помощи.