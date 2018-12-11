Госдума подошла к своему 25-летию без фотоархива

Москва, , 11:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентским фракциям поделиться фотографиями для формирования архива нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Выставка к 25-летию Госдумы должна открыться 11 декабря на Охотном Ряду. Однако в ходе заседания нижней палаты парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский привлек внимание к фотографиям, которые предоставил ИД «Коммерсант».

"Там вывесили самые отвратительные фотографии, касающиеся фракции ЛДПР, повесьте из архива Думы или фракции ЛДПР. Здесь не базарная площадь, не проходной двор. У нас здесь праздник», — возмущается Жириновский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на выступление парламентария.

«Архив, фотографии Госдумы, ушел вместе с теми, кто его формировал, поэтому, увы, у нас этого архива 25-летнего нет», — констатировал Володин.

Он отметил, что для формирования выставки использовались фотографии, предоставленными изданиями и информационными агентствами. Спикер Госдумы призвал депутатов, фракции поделиться фотографиями.

«Сделаем так, чтобы история у нас была газами тех, кто участвовал в это время в политической жизни парламента и тех кто со стороны ее наблюдал», — предложил Володин.