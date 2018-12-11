Президент Гани назвал коррупцию причиной бедности в Афганистане

Кабул, , 12:00 — REGNUM 9 декабря президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что коррупция — одна из ключевых причин бедности в Афганистане, а также возникновения угроз национальной безопасности страны.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, данное заявление было сделано главой государства в ходе выступления на мероприятии, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.

Ашраф Гани также выразил мнение, что коррупция является одним из главных препятствий установлению верховенства закона в Афганистане.

Глава государства призвал народ Афганистана, средства массовой информации и институты гражданского общества оказать правительству посильную помощь в деле борьбы с коррупцией, что отвечает интересам каждого афганца.

На мероприятии также выступил второй вице-президент Мохаммад Сарвар Данеш. Он рассказал собравшимся об успехах правительства в обеспечении верховенства закона, борьбе с коррупцией, а также о ратификации закона о доступе к информации и закона, регулирующего горнодобывающий сектор.

Необходимо отметить, что многие антикоррупционные организации обвиняют правительство в попытках использовать эти законы в своих интересах.