В провинции Газни у талибов* захвачено иранское оружие

Газни, Афганистан, , 11:36 — REGNUM Губернатор и начальник полиции афганской провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявили, что в ходе операции, проведенной на территории этого региона, Национальные силы безопасности и обороны обнаружили в укрытии боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружие, произведенное в Иране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция, целью которой было уничтожение оставшихся сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на окраинах столицы провинции города Газни.

Губернатор провинции сказал, что в ходе операции было обнаружено по меньшей мере девять единиц оружия иранского производства. Начальник полиции добавил, что это оружие было недавно произведено и доставлено в провинцию с целью продолжения войны.

Официальные представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что будет проведено расследование, которое должно будет определить, как иранское оружие попало в Афганистан.