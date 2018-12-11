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В провинции Газни у талибов* захвачено иранское оружие

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Официальные лица заявляют, что оружие обнаружено сотрудниками сил безопасности в укрытии боевиков

Газни, Афганистан, 11 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  Губернатор и начальник полиции афганской провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявили, что в ходе операции, проведенной на территории этого региона, Национальные силы безопасности и обороны обнаружили в укрытии боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружие, произведенное в Иране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция, целью которой было уничтожение оставшихся сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на окраинах столицы провинции города Газни.

Губернатор провинции сказал, что в ходе операции было обнаружено по меньшей мере девять единиц оружия иранского производства. Начальник полиции добавил, что это оружие было недавно произведено и доставлено в провинцию с целью продолжения войны.

Официальные представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что будет проведено расследование, которое должно будет определить, как иранское оружие попало в Афганистан.

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Зарубежная хроника
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