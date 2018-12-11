Япония ратифицировала соглашение о партнёрстве с ЕС

Токио, , 11:38 — REGNUM Парламент Японии ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве с Европейским союзом, которое создаст зону свободной торговли, обеспечивающую 30% мирового товарооборота. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», нижняя парламента одобрила партнерство еще в прошлом месяце, верхняя палата только 8 декабря, при серьезном давлении правящей коалиции во главе с Либерально-демократической партией Японии. В свою очередь, Европейский парламент планирует ратифицировать торговое соглашение к концу года. 1 февраля 2019 года соглашение вступит в силу. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией было подписано в июле 2018 года после четырехлетних переговоров. В соответствии с ним между ЕС и Японией будет ликвидировано 99% пошлин.