Премьер-министр Японии намерен внести поправки в конституцию к 2020 году

Токио, , 11:53 — REGNUM 10 декабря на пресс-конференции по случаю закрытия парламентской сессии премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал отказ парламента внести поправки в пацифистскую послевоенную конституцию Японии и отметил, что необходимо «углубить» дискуссии между партиями по этому вопросу.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», Абэ также сказал, что он добьется изменения конституции в 2020 году «во что бы то ни стало».

«В этой ситуации нам необходимо содействие не только оппозиционных партий, но и всего народа. Именно ему предстоит решить этот вопрос. Но для начала мы со своей стороны должны сделать решающий шаг», — заявил Абэ, подчеркнув необходимость закрепления конституционного статуса Сил самообороны Японии и изменения девятой статьи послевоенной пацифистской японской конституции.