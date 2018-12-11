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Япония исключит китайскую продукцию Huawei и ZTE из госзакупок

Политика

Япония решила исключить ведущие китайские компании телекоммуникационного оборудования из государственных закупок

Токио, 11 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  10 декабря представители правительства Японии заявили, что продукция таких гигантов китайского рынка телекоммуникаций, как Huawei и ZTE, будет исключена из списка госзакупок. Предполагается, что причиной стала озабоченность Соединенных Штатов улучшением отношений между Токио и Пекином.

По информации японского информационного агентства «Киодо Цусин», официальной причиной прекращения закупок стала «угроза кибербезопасности». «Очень важно не приобретать оборудование, которое имеет злонамеренные функции, включая кражу и уничтожение информации», — заявил на пресс-конференции главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Посольство Китая уже выступило против данного решения.

Япония закупала у Китая оборудование для строительства базовых станций мобильной связи следующего поколения 5G.

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Зарубежная хроника
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