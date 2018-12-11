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МИД Пакистана: для решения афганской проблемы нужна помощь Индии

Политика

Шах Мехмуд Куреши признал, что без сотрудничества с Нью-Дели добиться мира в Афганистане невозможно

МИД Пакистана: для решения афганской проблемы нужна помощь Индии
Antônio Milena
Армия Индии на параде

Исламабад, 11 декабря 2018, 15:49 — REGNUM  10 декабря министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши выступил перед депутатами Национальной Ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента), сделав акцент на афганской проблеме.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр иностранных дел заявил, что Пакистан не может в одиночку помочь Афганистану разрешить свои проблемы, для этого необходимо содействие всех региональных игроков. К ним Куреши причислил Индию, Иран, Таджикистан и Китай.

По словам министра иностранных дел, Индия оказывает влияние на Афганистан и «присутствует» там, поэтому решение проблемы невозможно без сотрудничества с ней.

Шах Мехмуд Куреши также упомянул о письме ДональдаТрампа премьер-министру Пакистана Имрану Хану, в котором американский лидер просил содействия Исламабада в афганской проблеме. По мнению Куреши, просьба американского президента не может быть выполнена без учёта позиций всех крупных региональных игроков.

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Зарубежная хроника
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