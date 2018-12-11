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Индия испытала баллистическую ракету «Агни-5»

Политика

Ракета-носитель способна доставлять ядерные боеголовки на расстояние 5-8 тысяч километров

Индия испытала баллистическую ракету «Агни-5»
Ministry of Defence, Government of India
Ракета Агнни-5

Нью-Дели, 11 декабря 2018, 12:02 — REGNUM  10 декабря на острове Абул Калама в Бенгальском заливе была запущена индийская баллистическая ракета «Агни-5». По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, это уже седьмой успешный запуск ракеты с 2012 года.

По информации индийского командования, ракета, запущенная с острова в Бенгальском заливе, успешно поразила цель в Индийском океане. Максимальная дальность полёта ракеты составляет от пяти до восьми тысяч километров, она способна нести обычную или ядерную боеголовку массой до полутора тонн.

Индия стала пятой по счету державой после США, России, КНР и Франции, которая обладает баллистической ракетой такого класса.

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Зарубежная хроника
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