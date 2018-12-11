Премьер Пакистана не поменял правительство, несмотря на провал «100 дней»

Исламабад, , 11:55 — REGNUM 10 декабря премьер-министр Пакистана Имран Хан провёл заседание Кабинета министров, в ходе которого принял решение сохранить его состав без изменений.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан опроверг предположения, что неудачи первых ста дней у власти приведут к «перетасовке» кабинета и заменам на ключевых министерских постах. Премьер назвал «информационные вбросы» о возможных увольнениях попытками дестабилизировать страну и отметил, что доволен работой своих министров.

Перед заседанием каждый из 24 членов Кабинета подал премьер-министру отчёт о проделанной работе и обсудил с ним свои результаты с глазу на глаз. По итогам работы, Кабинет остался неизменным, несмотря на то что первые 100 дней у власти правительства партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») многие СМИ и оппозиционные политики назвали «провальными».

Ранее сам Имран Хан намекал на возможность перестановок в Кабинете министров. Также в пакистанских СМИ появилась информация о готовности министра финансов Асада Умара, ключевой фигуры в правительстве, покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром.