Пхеньян, 11 декабря 2018, 11:57 — REGNUM Папа римский Франциск готовится посетить Северную Корею — в настоящий момент Ватикан ведёт необходимые приготовления и проводит рабочие консультации с КНДР. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на дипломатические источники. В администрации Ватикана также опровергли слухи о том, что Франциск не собирается посещать КНДР. По словам источника, визит может состояться уже в следующем году. Приглашение посетить КНДР во время посещения Ватикана осенью передал президент Республики Корея Кореи Мун Чжэ Ин по просьбе северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее Папа римский никогда не бывал в КНДР, однако несколько раз посещал Южную Корею.
Папа римский готовится к визиту в Пхеньян
Ранее его пригласил северокорейский лидер
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
- 11 Декабря 2018 Премьер-министр Японии намерен внести поправки в конституцию к 2020 году
-
- 11 Декабря 2018 Премьер Пакистана не поменял правительство, несмотря на провал «100 дней»
-
- 11 Декабря 2018 Президент Гани назвал коррупцию причиной бедности в Афганистане
-
- 11 Декабря 2018 Индия испытала баллистическую ракету «Агни-5»