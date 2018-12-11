Папа римский готовится к визиту в Пхеньян

Пхеньян, , 11:57 — REGNUM Папа римский Франциск готовится посетить Северную Корею — в настоящий момент Ватикан ведёт необходимые приготовления и проводит рабочие консультации с КНДР. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на дипломатические источники. В администрации Ватикана также опровергли слухи о том, что Франциск не собирается посещать КНДР. По словам источника, визит может состояться уже в следующем году. Приглашение посетить КНДР во время посещения Ватикана осенью передал президент Республики Корея Кореи Мун Чжэ Ин по просьбе северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее Папа римский никогда не бывал в КНДР, однако несколько раз посещал Южную Корею.