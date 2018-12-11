Южнокорейские истребители были подняты по тревоге из-за вертолетов КНДР

Сеул, , 10:49 — REGNUM 10 декабря два самолета военно-воздушных сил Республики Корея были подняты для сопровождения неопознанных летательных аппаратов КНДР, которые приблизились к воздушной разграничительной линии.

Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», системы ПВО Республики Корея засекли у границы над территорией КНДР два медленно летящих объекта, которые затем были распознаны — ими оказались вертолеты Ми-2. Для патрулирования и пресечения возможного нарушения разграничительной линии, в воздух были подняты истребители KF-16 и FA-50. Вскоре вертолеты покинули район, и южнокорейские самолеты вернулись на базу.

Воздушная разграничительная линия установлена на расстоянии от 20 до 30 километров к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей два корейских государства. Фактически она располагается над территорией КНДР, так как в ином случае, ВВС и ПВО Южной Кореи не смогут оперативно отреагировать и защитить столицу от авианалета. Ранее ВВС КНДР систематически пересекали данную линию, что приводило к росту напряжённости. Однако это первый подобный случай в 2018 году.