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Беглов уволил своего советника через шесть дней после назначения

Политика

Он успел дать интервью СМИ, за что и поплатился

Беглов уволил своего советника через шесть дней после назначения
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Смольного

Санкт-Петербург, 11 декабря 2018, 10:48 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался от услуг своего советника на общественных началах Игоря Забирана спустя всего шесть дней после его назначения. О кадровом решении сообщила 11 декабря пресс-служба Смольного.

В сообщении отмечается, что Забиран уволен в связи с тем, что «позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга».

Забиран, многие годы проработавший в городской энергетике, в день своего назначения 5 декабря дал интервью интернет-газете «Фонтанка», где поделился своим мнением на взаимоотношения города и «Газпрома» по проблеме развития энергетического хозяйства Петербурга, а также высказался по другим вопросам состояния городской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Беглов после своего прихода в Смольный назначил несколько человек своими советниками на общественных началах. Этим людям прочат различные посты в администрации Петербурга.

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