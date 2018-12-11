Жириновский предлагает поправки к Конституции

Москва, , 10:41 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на поправках к Конституции России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Жириновский представил десять пунктов, которые следует переработать.

«Убрать в Преамбуле «Мы, многонациональный народ»… — списали у американцев. У них нет государствообразующего народа», — указал депутат Госдумы. Он предлагает записать «Мы, русский и другие народы»…

По мнению Жириновского, статья 5 Конституции может послужить поводом для раскола страны.

«Статья 5 не годится. Опять мы трогаем государство. Опять мы слово «республика» говорим. Республика (государство). За это уцепятся лет через 10−15… (Скажут) Мы хотим быть независимыми», — рассуждает он.

Депутат Госдумы также не согласен с нормами статьи 76, а именно пункта 6.

«Если противоречие между федеральными законами и местными, действуют местные. Вы что делаете вообще? Кто написал?» — возмущен он.

Жириновский также недоволен тем, что «уже заложили мины и в эту Конституцию, дали огромные полномочия президенту и самые маленькие полномочия парламенту».

Кроме того, депутат Госдумы недоволен положениями основного закона страны, в соответствии с которыми недра могут находиться в любых руках.

«Недра могут находиться в любых руках: государства, частные лица, кооперативы. Кто хочет — растаскивает. Нужен механизм безопасности, что иностранцы не могут покупать… Лучше вообще не разрешать продажу — только аренда 49 лет», — считает он.

«Это пункты, которые были недоработаны, но и Конституция принималась в условиях отсутствия ее, и только что закончилась гражданская война», — сказал Жириновский.

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