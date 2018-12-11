Решение Мэй по Brexit обрушило курс фунта

Лондон, , 10:40 — REGNUM На фоне решения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перенести голосование в парламенте по договору с Евросоюзом о Brexit курс британской национальной валюты обрушился до 20-месячного минимума, сообщает Reuters.

Отмечается, что принятое решение повысило риск выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения с Брюсселем, что, в свою очередь, дополнительно отпугнуло инвесторов. В результате британский фунт упал в цене до 1,2507 за доллар США. Это наиболее низкая отметка с апреля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу «предварительного голосования» о Brexit.

Мэй отметила, что основные вопросы Brexit имеют широкую поддержку, однако серьезное беспокойство касается одного вопроса — о границе с Северной Ирландией. Если бы голосование состоялось 11 декабря, подавляющее большинство парламентариев могло бы проголосовать против сделки.

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