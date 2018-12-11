КНДР продолжает расширять ракетную базу

Пхеньян, , 11:34 — REGNUM Северная Корея значительно увеличила одну из своих крупнейших ракетных баз в Йончжедоне. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные за последние пять лет, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Разведка США уже долгое время ведёт наблюдение за ракетной базой — удалось установить, что работы по её модернизации и расширению продолжаются уже несколько месяцев, несмотря на ряд встреч на высшем уровне и продолжающиеся переговоры о ядерном разоружении. На ракетной базе ведутся масштабные подземные работы для строительства ракетных шахт, способных выдержать ядерный удар, и размещения в них межконтинентальных баллистических ракет.

Ракетная база в Йончжедоне располагается в 20 километрах от границы с Китаем, что может затруднить её уничтожение в случае начала боевых действий. Ранее на ней располагались ракеты с дальностью до 300 километров, однако в будущем там могут быть размещены МБР, способные достичь территории США.