Правящая партия Бангладеш: президент может помиловать лидера оппозиции

Дакка, , 11:41 — REGNUM Обайдул Кадер, секретарь правящей в Бангладеш партии Авами лиг, сказал, что помиловать лидера Бангладешской националистической партии Халеду Зию может только президент страны. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», эти слова он произнес 9 декабря на встрече с журналистами в резиденции главы Авами лиг и действующего премьер-министра страны Хасины Вазед.

Как утверждает секретарь Авами лиг, ныне осужденная лидер БНП Халеда Зия не сможет участвовать в парламентских выборах 2018 г., потому как законы страны запрещают участие в выборах лицам, осужденным на срок более двух лет. По словам Обайдула Кадера, в настоящее время в Бангладеш «царит благоприятная атмосфера» для проведения выборов, и если она будет нарушена, то «ответственность за это безусловно будет лежать на БНП».

Секретарь Авами лиг подчеркнул: «БНП за что боролась, на то и напоролась. На генсека БНП 8 декабря напали сторонники тех кандидатов, которые не получили свои кандидатские удостоверения. Все верно: ведь БНП взяла у них деньги, но на выборы они не попадут — поэтому и устраивают беспорядки».