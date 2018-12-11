В Перми впервые на конкурсной основе выберут директора зоопарка

Пермь, , 10:37 — REGNUM В Перми директора местного зоопарка выберут в рамках конкурса. Такое механизм отбора руководства зоопарка применят впервые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме.

«На конкурсной основе мы впервые выбираем директора зоопарка. Безусловно, его должен возглавлять человек, который сможет эффективно организовать работу, грамотно работать с бюджетными средствами и создать привлекательный туристический продукт. От руководства и от той команды, которую подберет новый руководитель, многое зависит. Нам здесь нельзя ошибиться», — отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, сейчас идёт подготовка к проведению конкурса и формирование конкурсной комиссии.

Декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Перми Дмитрий Гергерт считает, что кандидат должен быть «хозяйственником», то есть эффективно управлять доверенным ему имуществом и быть «предпринимателем», то есть искать пути развития и источники дополнительного дохода учреждения. При этом понимая, что зоопарк — это место проведения досуга с детьми, очень важно соблюсти баланс между социальной миссией (доступность для населения) и привлечением ресурсов.

Претенденты на вакантное место должны предоставить резюме, написать эссе и защитить собственное видение развития учреждения.

Добавим, учредитель (департамент культуры и молодежной политики мэрии) расторг договор с экс-директором Пермского зоопарка, которая занимала этот пост с 2002 года, 12 октября 2018 года. СМИ в качестве версии увольнения называли утечку информации. Якобы экс-руководитель зоопарка оказалась причастной к распространению в одном из мессенджеров письма, речь в котором о выявленных в ходе строительства зоопарка нарушениях. В пресс-службе администрации эту версию не подтвердили.

Новый зоопарк планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Общая стоимость объекта оценивается в 5 млрд рублей. Зоопарк появится в микрорайоне Нагорный. Сейчас он расположен в историческом центре Перми, где занимает 1,7 гектара.

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