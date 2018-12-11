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Хакеры атаковали сайт народной милиции ДНР

Политика

Атаки шли с IP-адресов на Украине и в Прибалтике

Донецк, 11 декабря 2018, 10:36 — REGNUM  Атаки хакеров обрушились на сайт управления народной милиции Донецкой Народной Республики после того, как власти республики заявили о подготовке Киевом масштабного наступления в Донбассе. Об этом 11 декабря сообщил журналистам начальник пресс-службы народной милиции Даниил Безсонов.

Сайт пресс-службы народной милиции ДНР подвергся массированным DdoS-атакам. Они осуществлялись с IP-адресов на Украине и в Прибалтике. Работа ресурса восстанавливается, отметил Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР предупредили о скоплении украинских силовиков и военной техники у линии разграничения в Донбассе. По данным разведки, ВСУ запланировали наступление 14 декабря.

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