Узбекистан и США обсудили ситуацию в Афганистане

Ташкент, , 10:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с делегацией США актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-американских всесторонних отношений, а также международной и региональной повестки, сообщает МИД Узбекистана.

В состав американской делегации вошли, в частности, спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзада и заместитель помощника президента США, старший директор по Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лиза Кёртис.

«Мирзиёев с глубоким удовлетворением отметил динамичное развитие и последовательное укрепление многопланового сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что договоренности по итогам визита на высшем уровне в США в мае этого года ознаменовали начало новой эры стратегического партнерства», говорится в сообщении.

Стороны отметили, что активизировались контакты на различных уровнях, налажены продуктивный политический диалог и межпарламентское взаимодействие, реализуются совместные проекты в торгово-экономической и инвестиционной сферах, набирают обороты культурно-гуманитарные обмены.

Как отмечает МИД Узбекистана, в ходе беседы особое внимание было уделено мирному урегулированию ситуации в Афганистане.

Была подчеркнута необходимость более тесной координации усилий всего международного сообщества в запуске мирного переговорного процесса при главной и решающей роли самих афганцев, оказания практической помощи в продвижении проектов экономического содействия Афганистану.

Отмечено, что итоги Международной конференции по Афганистану, состоявшейся в марте этого года в Ташкенте, во многом определили направления международных шагов и стали основой для совместных действий по мирному урегулированию афганского вопроса.

«В заключение была подчеркнута взаимная готовность к дальнейшему укреплению узбекско-американских отношений стратегического партнерства, расширению взаимодействия в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, по итогам форума по Афганистану в Ташкенте принята Ташкентская декларация — документ, отражающий политическую волю и взаимопонимание всех заинтересованных сторон по ключевым вопросам афганского урегулирования. По заявлению узбекской стороны, данный документ призван стать своего рода «дорожной картой» мирного процесса в Афганистане.