В Свердловской области назначен главный федеральный инспектор

Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM В Свердловской области назначен новый главный федеральный инспектор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

«Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе главным федеральным инспектором по Свердловской области назначен Каган Михаил Дмитриевич», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Михаил Каган занимал пост заместителя губернатора Ямала. На своём посту чиновник занимался вопросами взаимодействия с силовиками и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост главного федерального инспектора в Свердловской области занимал Данила Турбинов. Однако осенью 2018 года он ушёл в отставку и до назначения Михаила Кагана обязанности главного федерального инспектора временно исполнял Сергей Осипов.

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