На Ямале новым замгубернатора стал генерал-майор

Салехард, , 10:28 — REGNUM На Ямале — новый замгубернатора, который будет курировать вопросы взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка. Аркадий Бессонов приступил к своим обязанностям с 11 декабря 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства арктического региона.

Аркадий Бессонов, ранее возглавлявший ГУ МЧС по ЯНАО, сменил Михаила Кагана, занимавшего данный пост с июня 2015 года. Каган с 11 декабря 2018 года назначен главным федеральным инспектором в Свердловской области.

Михаил Каган — генерал-лейтенант полиции. Родился в 1964 году в городе Тула. В 1996 году окончил юридический институт МВД России, в 1998 году — академию управления МВД России по специальности организация правоохранительной деятельности. Кандидат педагогических наук. В органах внутренних дел прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска районного отдела милиции до начальника Управления уголовного розыска ГУВД по Пермскому краю. Является ветераном боевых действий в Чечне.

Аркадий Бессонов недавно покинул ГУ МЧС по ЯНАО в связи с выходом на пенсию в звании генерала-майора внутренней службы. Известно, что он родился 28 марта 1964 года. В 1985 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. В 2002-ом прошёл обучение по специальности «государственное и муниципальное управление» в Уральской академии государственной службы. Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также в 1995 и 2000 годах — в контртеррористических мероприятиях на территории Чечни. На Ямале живёт 16 лет.

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