Астана, , 10:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил Казахстан с наступающим Днем независимости, заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Представитель госдепа США выступила на брифинге по результатам казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнерству.

Уэллс отметила, что стороны достигли прогресса по договоренностям, которые были установлены на встрече между президентами Казахстана и США Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом.

Напомним, Казахстан отмечает День независимости 16−17 декабря. В республике два дня считаются выходными. В 2018 году 16 декабря совпадает с воскресеньем, поэтому выходной переносится на 18 декабря.

Читайте также: За сутки до Дня независимости: Забастовка шахтеров в Казахстане окончена