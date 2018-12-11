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Трамп поздравил Казахстан с наступающим Днем независимости

Политика

Казахстан отмечает День независимости 16–17 декабря

Астана, 11 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп поздравил Казахстан с наступающим Днем независимости, заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Представитель госдепа США выступила на брифинге по результатам казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнерству.

Уэллс отметила, что стороны достигли прогресса по договоренностям, которые были установлены на встрече между президентами Казахстана и США Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом.

Напомним, Казахстан отмечает День независимости 16−17 декабря. В республике два дня считаются выходными. В 2018 году 16 декабря совпадает с воскресеньем, поэтому выходной переносится на 18 декабря.

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Политическая жизнь Казахстана
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