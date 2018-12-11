Милонов просит Беглова не превращать Петербург в «Каир» или «Багдад»

Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов просит врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не подписывать закон об изменениях в Генеральный план города, вернуть законопроект о Генплане в статус второго чтения, а также объявить мораторий на крупное жилищное строительство, вызывающее недовольство горожан. Об этом ИА REGNUM сообщила 11 декабря пресс-служба депутата Милонова.

«Мы не должны превращать свой родной город в ухудшенную копию Каира или Багдада. Жизнь в Санкт-Петербурге для людей должна быть, как минимум, комфортной, с набором необходимых удобств, гарантированных городскими властями», — заявил федеральный парламентарий, ранее работавший депутатом Заксобрания Петербурга.

По его мнению, нынешний Генплан Петербурга сформирован в интересах застройщиков, а не жителей Петербурга.

«Нашему городу сейчас не нужны новые муравейники, которые, согласно последнему Генплану, должны появиться в ряде районов. Новые дома, где будут жить тысячи человек, «лягут» на существующие инженерные сети и дороги, которые и без этих домов уже не справляются с нагрузками», — обратил внимание Милонов.

Он считает, что «принятие Генплана надо заморозить до скорейшей разработки долгосрочной стратегии строительного развития Санкт-Петербурга, где будут отражены мнения самих горожан относительно развития конкретных территорий».

А до этого времени необходимо «навести порядок в тех районах, где годами не могут проложить нормальные дороги или построить важные социальные объекты».

Напомним, петербургский парламент 5 декабря одобрил во втором чтении поправки в Генеральный план Петербурга, согласно которым его расчетный срок сдвинули с 2018 на 2021 год, пока не будет разработан новый Генплан.

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Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга раскритиковали Генеральный план города после отчета о его исполнении за прошлый год. Запланированных показателей Генплана, принятого в 2005 году, Санкт-Петербургу достичь не удалось.

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Главной проблемой Северной столицы является дефицит социальной и транспортной инфраструктуры в районах массового жилищного строительства.

Тем временем, Смольный подготовил Стратегию развития Санкт-Петербурга до 2035 года.

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