Во Франции, похоже, революция!

Эдуард Лимонов, , 10:12 — REGNUM

В последнюю субботу (8 декабря) власти приготовились к продолжению восстания. Закрыли гипермаркеты, закрыли музеи Лувр и д'Орсэ. Закрыли Эйфелеву башню.

Вывели на улицы в дополнение к полицейским силам и армию (я видел фотографии БТРов у Триумфальной арки).

Вывели 8 тысяч полицейских только на Париж, плюс 12 штук бронированных автомобилей.

К 9 утра по их времени уже превентивно задержали около 300 человек, из них тридцать одного сразу арестовали. Полицейские, обыскивая багажники автомобилей, изымали оттуда во множестве бейсбольные биты, металлические шары для игры в петанк, противогазы…

К 14 часам по французскому времени задержанных было уже 575 человек. Во всяком случае объявили, что 575.

К тому времени стычки с полицией шли уже в нескольких местах города: на Больших бульварах, в районе бульвара Итальянцев, на площадях Бастилии и Республики.

(Для тех, кто не знает топографии Парижа, удостоверяю, что это нервные инфраструктурные важнейшие узлы города.) У Бон-Нувель и Сан-Дени полиция применила водомёты. Восставшие принялись строить баррикады. Слезоточивый газ применялся с самого утра.

Через несколько часов СМИ утверждали, что задержанных 700 человек и среди них руководитель жёлтых жилетов Жюльен Перье и что он отправлен прямиком в тюрьму. Я, признаюсь, в первый раз услышал о руководителе Перье и не могу судить, руководитель он или нет. Возможно, о задержании «руководителя» сообщили с целью деморализации жёлтых жилетов.

В цифры количества протестующих я тоже особенно не верю. Говорили с утра о всего 2 тысячах протестующих в Париже, потом внезапно стали говорить о 8 тысячах. По всей Франции нам сообщали, что вышла 31 тысяча жёлтых жилетов.

Жёлтые жилеты попытались пройти маршем к Елисейскому дворцу. Их остановили. Агитаторы в толпе продолжают призывать к штурму Елисейского дворца.

То, что к середине дня и к вечеру жилетов стало больше, неудивительно. Я думаю, их и с самого утра было на порядок больше. Французские СМИ в большинстве своём пока на стороне власти, хотя если жёлтые жилеты начнут одолевать, беспринципные журналисты переметнутся к жилетам.

Отличие этой субботы от других суббот восстания такое.

Власти ведь сдались. Объявили мораторий на повышение цен на бензин и объявили об отмене налога на бензин, который собирались ввести. Но слишком поздно сдались, за это время жёлтые жилеты возмужали, окрепли и выдвинули дополнительные, уже совсем политические требования. Эти требования и раньше звучали, но теперь стали главными.

Прежде всего они хотят отставки Макрона «Macron — demission!»;

Требуют снижения пенсионного возраста;

Требуют ограничения миграции;

Призывают уменьшить доходы чиновников («У нас куча депутатов, получающих огромные деньги»).

Протестующие уже называют свои выступления «революцией». «Это Revolution, это не бунты!»

Заголовки в СМИ к вечеру стали тревожными, поскольку накалилась обстановка. Поджоги, баррикады…

Заголовки вот какие, такого типа: «Франция опасается попыток свержения власти». Текст: «Есть большие основания считать, что демонстранты возьмут в руки оружие и предпримут попытку свержения власти».

И, наконец, с наступлением темноты шокирующая итожащая новость: «Во Франции в ходе протестов задержаны около 1 тысячи человек».

Трамп не остался в стороне. Он интерпретировал в своём Твиттере происходящее во Франции в свою пользу:

«Парижское соглашение ничего хорошего Парижу не приносит. Протесты и бунты по всей Франции. Люди не хотят платить огромные деньги, особенно странам третьего мира, под предлогом заботы об окружающей среде. Скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию».

А что, Трамп бьёт в нужном для него направлении. Хотя министр иностранных дел Франции призвал его не вмешиваться во внутренние дела Французской Республики.

У французского президента Макрона нет проекта для Франции. Он использует страну и французов как залог в построении своего европейского будущего, как свой вклад в союз Франции и Германии. Соотечественниками он пренебрёг во имя своей европейской славы и судьбы. Вот соотечественники и восстали против него.

«Вся страна в ярости!» — резюмировал один из жёлтых жилетов у Елисейского дворца.

У нашей с вами России также нет проекта для Франции, так же, как нет и проекта для Европы. Точнее, Россия всего лишь хотела бы, чтобы Европа (и Франция в Европе) сменила бы ориентацию на США на ориентацию на Россию. Почему, за красивые русские глаза? (У Советского Союза долгое время был социализм козырем, которым он щеголял. А теперь у нас что есть предложить Европе? Коммерческие цены на газ?)

У США всё тот же проект для Европы — оставаться вассалами США в обмен на защиту и протекцию.

«Только платите!» — цинично декларирует Трамп и повторяет своё требование к странам ЕС вносить в бюджет НАТО 4% от национального бюджета.

Вечерние данные по результатам чёрной субботы 8 декабря во Франции.

Задействованы были 89 тысяч полицейских, из них — 8 тысяч в Париже. (Я предполагаю, что больше.)

Ранены 126 человек, по другим сведениям — 110, из них — 20 полицейских.

Задержаны 1300 человек, только в Париже якобы 260 человек. Я уверен — больше.

Признали, что протестующих было не восемь тысяч, а больше. Назвали количество — 10 тысяч человек. Я уверен, что ещё больше.

По всей Франции к движению фактически присоединились школьники и лицеисты. Они выступают уже несколько дней, у них претензии к министерству образования, вот теперь слились с жёлтыми жилетами.

Ещё один погибший. Итого — уже три трупа. (По другим сведениям — четыре трупа).

Полиция страшно боится, что жёлтые жилеты возьмут Елисейский дворец. Действительно, если Елисейский дворец возьмут, это символическое место проживания власти, как Зимний дворец.

В российских СМИ уже запели песню «Это всё козни США». Россия и боится очередной, как ей кажется, «цветной революции», и Макрон ей не очень симпатичен, посему Россия сидит и пыхтит, ничего не решая.

Хотя российские СМИ иначе как «погромами» происходящее во Франции не называют. Это, конечно же, по наводке Кремля, не умеющего скрыть свою аллергию к цветным революциям.

Не будьте мракобесами — сторонниками теории заговоров, граждане! У Франции достаточно объективных причин для того, чтобы восстать против Макрона. США многое могут, но далеко не всё. А революции бывают не обязательно цветные.

А вот совсем уже последняя по времени похожая на правду информация.

По всей Франции теперь признают: вышли 128 тысяч жёлтых жилетов.

1726 человек были задержаны во Франции в субботу-воскресенье.

Из них более 1200 помещены под стражу. У многих якобы было обнаружено оружие.

Подтверждено количество трупов — да, четыре трупа.

В Киеве увидели в субботу в толпе жилетов флаг ДНР и на этом основании бараньи головы утверждают, что протесты жёлтых жилетов организовала Россия. Но в субботу там были и флаги Каталонии, может, организовала Каталония, дебилы?

Общее впечатление, что информация намеренно вводится постепенно. Дабы не поощрять тех, кто собрался присоединиться к «жилетам», и не напугать до смерти тех, кто их боится.

В понедельник Макрон наконец встретился с представителями пяти самых крупных профсоюзов и политических партий. Выслушал их, но ничего не говорил сам. В 22 часа по московскому времени Макрон выступил с 13-минутным телевизионным обращением.

Осудил насилие, назвал гнев французов справедливым. Сообщил, что введёт в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение (о введении военного положения не сказал). С 1 января 2019 года обещал повысить минимальную зарплату на 100 евро.

Пенсионеры будут освобождены от вкладов в социальные фонды.

Многие требования жёлтых жилетов не удовлетворены.

Так же как и требования школьников и лицеистов.

Вот кусок из его демагогии:

«Никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушение торговых точек и зданий. Наша свобода существует только потому, что каждый может выразить своё мнение, которое могут разделять не все, при этом никто не будет бояться этого несогласия».

Жёлтые жилеты дали Макрону неделю на добровольную отставку.