Проект бюджета Перми ко второму чтению подготовили с сокращённым дефицитом

Пермь, , 10:07 — REGNUM В Перми 18 декабря гордума рассмотрит проект бюджета города на ближайшие три года во втором чтении. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме, документ ко второму чтению претерпит изменения, которые приведут к сокращению дефицита.

После второго чтения рабочая группа при обсуждении законопроекта учла поступившие замечания. Всего поступило 211 поправок. Их инициаторами стали депутаты, глава Перми и Контрольно-счётная палата (КСП). В частности, предложения КСП связаны с уменьшением бюджетных расходов.

Члены рабочей группы единогласно проголосовали за поправки. В результате основные параметры бюджета увеличиваются в 2019 году на более чем 505 млн рублей, в 2020 году — на 459 млн рублей, в 2021 году — 755 млн рублей. Снижение дефицита составляет в 2019 году — более 19 млн рублей, в 2020 году — 107 млн рублей, в 2020 году почти 177 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября проект бюджета краевой столицы принят в первом чтении. Этим законопроектом доходы городского бюджета на 2019 год были запланированы в объёме 27,6 млрд рублей, расходы бюджета — 28 млрд рублей. В 2020 году доходы прогнозировались в объёме 28,9 млрд рублей (расходы на уровне 29,3 млрд рублей), в 2021 году — 28,5 млрд рублей (расходы — 28,9 млрд рублей).

Дефицит прогнозировался в сумме 400 млн рублей, эксперты характеризовали его уровень как безопасный. В администрации города отмечали, что дефицит обусловлен увеличением расходов капитального характера.

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