В Египте запретили продавать посторонним желтые жилеты

Каир, , 09:56 — REGNUM На фоне массовых акций протестов во Франции власти Египта ввели ограничения на продажу желтых отражающих жилетов, опасаясь, что оппозиция может воспользоваться ими для начала своих демонстраций, сообщает со ссылкой на сотрудников сил безопасности и продавцов агентство Bloomberg.

По их словам, продавцы спецодежды получили распоряжения не отпускать желтые жилеты покупателям с улицы, ограничиваясь лишь оптовыми продажами проверенным компаниям после получения соответствующего разрешения. Нарушителей ожидает наказание, характер которого не раскрывается.

«Они, похоже, не хотят, чтобы кто-то повторил то, что происходит во Франции», — заявил один покупатель.

«Несколько дней назад пришли полицейские и сказали, чтобы мы не продавали их», — добавил еще один продавец.

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Напомним, массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов, а также дороговизны жизни во Франция продолжаются с 17 ноября. Символом протеста стал желтый жилет. Ранее, 10 декабря, президент страны Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, а также объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения, пообещав повысить минимальный размер оплаты труда и ослабить налоговое бремя.

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