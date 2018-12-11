Смена «столицы» ДФО: «Лишь бы отвлечь внимание людей и не решать проблемы»

Якутск, , 10:05 — REGNUM Административный центр Дальневосточного федерального округа можно хоть в Оймякон переносить (посёлок в Якутии, где зафиксирована самая низкая в мире температура) — толку не будет. В этом уверен политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Переименование аэропортов, разделение регионов «по специализациям», теперь вот перенос столиц. Что угодно, лишь бы отвлечь внимание людей и не решать текущие проблемы на местах. Или решать, но не проблемы жителей, а проблемы конкретных человеков, у которых не получается с наскоку в назначенный кабинет въехать», — считает эксперт.

По мнению Виталия Обедина, о том, есть ли смысл в переносе столицы, ранее ёмко и точно высказался в интервью «Русской газете» глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов: «Отсутствие федерального опыта работы и знания «коротких» дорог порой мешает. Но это дело наживное и приходящее. Поэтому, когда мне часто задают вопрос: «А почему ваш главный офис в Москве?» — всегда отвечаю, что большинство вопросов решается здесь, в Москве».

Подтекст в этой фразе политолог видит такой: «Какой Хабаровск (сейчас можно читать — Владивосток)?! Все вопросы решаются в Москве. Поэтому у меня — министра развития Дальнего Востока — главный офис — в Москве. А в этом вашем Хабаровске пусть живут пингвины, китайцы и эти… как их… в свитерочках еще бегают, недовольные… а! россияне!».

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«Все принципиальные вопросы решаются в Москве, поэтому регионы за исключением отдельных, имеющих сильное лобби (Татарстан, Чечня), сидят и застенчиво смотрят в рот федералам. Вдруг пока они будут языком молоть, оттуда крошки посыпятся, — отметил политолог. — И все эти переносы столиц, поддержанные лично Путиным — именно игрища. Можете хоть в Оймякон (самый холодный населенный пункт в мире) переносить, толку не будет. Правда, придется несколько миллионов выкинуть на замену вывесок и переоформление бумажек, но у нас ведь денег, как у дураков — фантиков. Их на реальные вещи не хватает — пенсии там, пособия, а на всякий пиар — с лихвой».

В пример эксперт приводит ситуацию в Якутии, где на строительство своего парка в рамках проекта «Россия — моя история» потратили более 613 млн рублей. Деньги вложили в здание с мультимедийной начинкой (две школы), которое, по словам эксперта, в принципе не способно своё содержание окупить, и теперь приходится в год резервировать по 65 млн. рублей на содержание.

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«Что даст этот перенос? С точки зрения управления округом — ничего. Разве что во Владивостоке чиновникам интереснее время проводить, после того, как отсидят положенное на очередном «выездном рабочем совещании». Город-то большой, красивый, с видами на море. И девушки очень красивые. Ах да, ещё расходы на транспорт за бюджетный счет вырастут», — считает Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, перенос административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток одобрил президент России Владимир Путин. С этой инициативой выступил врио главы Приморского края Олег Кожемяко, он отправил соответствующее письмо на имя главы государства. На обращении Владимир Путин поставил резолюцию: «Согласен. 7.12.2017».