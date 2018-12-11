Вторник, 11 Декабря 2018 года
11:16:22 МСК

Украина не подписала глобальное соглашение о миграции

Политика

В соглашении не прописана работа с внутренне перемещенными лицами

Украина не подписала глобальное соглашение о миграции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Welcome

Киев, 11 декабря 2018, 09:55 — REGNUM  Украина отказалась присоединяться к глобальному соглашению о миграции, сообщает 11 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, Киев не стал подписывать соглашение в связи с тем, что в нем не прописано достаточно четко механизмы работы с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Как заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, при разработке соглашения должного внимания проблеме ВПЛ не уделили.

Он добавил, что документ не носит юридически обязательного характера и поддерживается не всем международным сообществом.

Напомним, ранее первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что мигранты для Украины являются угрозой национальной безопасности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить