Украина не подписала глобальное соглашение о миграции

Киев, , 09:55 — REGNUM Украина отказалась присоединяться к глобальному соглашению о миграции, сообщает 11 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, Киев не стал подписывать соглашение в связи с тем, что в нем не прописано достаточно четко механизмы работы с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Как заявил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, при разработке соглашения должного внимания проблеме ВПЛ не уделили.

Он добавил, что документ не носит юридически обязательного характера и поддерживается не всем международным сообществом.

Напомним, ранее первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что мигранты для Украины являются угрозой национальной безопасности.