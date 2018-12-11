Жители Украины высказались о разрыве договора о дружбе с Россией

Киев, , 09:44 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Украины (93%) выразили уверенность, что разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией больше сработает на пользу Москве, чем Киеву. Об этом свидетельствует опрос зрителей на украинском телеканале News One.

Так, зрителям в прямом эфире задали вопрос, кому больше сработает на пользу разрыв договора: России или Украине. В результате в студию позвонили 10 188 человек, из них только 7% высказали мнение, что разрыв договора будет полезен Украине, 93% уверены, что это выгоднее РФ.

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Напомним, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года. Кроме того, он поручил украинскому МИД вести дальнейшую работу по «инвентаризации договорно-правовой базы с Россией».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, соответствующее решение Порошенко показывает неуважение украинских властей к своему народу.

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