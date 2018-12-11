Демократы не готовы выдвинуть импичмент против Трампа — СМИ

Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Некоторые члены Демократической партии США, заседающие в Палате представителей, не готовы подвергнуть президента страны Дональда Трампа процедуре импичмента, сообщает 11 декабря Associated Press.

Многие из политиков, принадлежащих к данной партии, заседали в Конгрессе около 20 лет назад, когда подобной процедуре был подвергнут бывший глава государства Билл Клинтон.

При этом представители Демократической партии продолжают настаивать на том, что глава Белого дома виновен во всех тех обвинениях, которые на него вешают СМИ, в частности «сотрудничество» с Россией.

Напомним, процедуру импичмента может запустить лишь Палата представителей, однако дальше вопрос перейдет в компетенцию Сената, где в его поддержку потребуются голоса двух третей законодателей. С учетом доминирования в верхней палате Конгресса республиканцев, импичмент практически невозможен.

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