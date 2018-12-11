В Северной Корее новые санкции США назвали политической провокацией

Пхеньян, , 09:31 — REGNUM Новые американские санкции против Северной Кореи являются политической провокацией, пишет 11 декабря центральная газета КНДР Rodong Sinmun.

Отмечается, что такие действия Вашингтона противоречат «духу июньской встречи» между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, 10 декабря министерство финансов США ввело персональные санкции против трех северокорейских чиновников.

Так, под ограничительные меры попали Рин Хё Чо, который считается советником лидера КНДР, министр госбезопасности Кён Тхэ Чон и глава Департамента пропаганды и агитации Кван Хо Пак. В США заявили, что санкции вводятся за «продолжающиеся серьезные нарушения прав человека и цензуру» в Северной Корее.

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