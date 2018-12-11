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Правительство Испании ужесточает позицию по отношению к Каталонии

Политика

Вице-премьер Испании заявила о неизбежных последствиях для Каталонии, поскольку ее лидер «пересек черту»

Мадрид, 11 декабря 2018, 09:24 — REGNUM  Хотя правительство Педро Санчеса всегда заявляло, что будет реагировать только на действия, а не на слова, исполнительная власть оценивает недавние призывы к сепаратизму со стороны председателя Женералитета Каталонии Кима Торры как «качественный скачок». Об этом пишет газета ABC 11 декабря.

В правительстве подчеркнули, что «слова словам рознь». Это смена дискурса, которая может послужить премьер-министру Педро Санчесу после неутешительных для его социалистической партии выборов в парламент Андалусии.

В минувшие выходные радикально настроенные активисты устроили беспорядки и заблокировали трассу AP-7. Полиция Каталонии бездействовала, а Ким Торра призвал Каталонию пойти «по пути Словении», имея в виду десятидневную войну 1991 года, которая была объявлена по причине провозглашения независимости Словении от Югославии и закончилась в пользу сепаратистов.

Заместитель Санчеса Кармен Кальво заявила, что произошедшее повлечет за собой последствия, и правительство Испании изучает возможности реагирования на события в Каталонии. Она подчеркнула, что Ким Торра «пересек черту абсолютной безответственности». Применение 155-й статьи Конституции останется последней мерой по отношению к Каталонии, напомнила Кальво.

Три министра испанского правительства, в том числе глава МВД, направили письма своим каталонским коллегам, в которых выразили «свою озабоченность» и пригрозили лишением функций.

Читайте ранее в этом сюжете: Испанское правительство осудило главу Каталонии за «призывы к восстанию»

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Сепаратизм в Испании
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